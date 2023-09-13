الأربعاء 13 سبتمبر 2023
توقيت مصر 19:10 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء بفارق كبير عن البنوك
مصر تقدم اعتذارًا إلى الكويت بسبب "خطأ غير مقصود"
شاهد.. أغرب ما فعله ملياردير هندي شهير أثناء مصافحة ولي العهد السعودي
جمع بين زوجتين في ليلة واحدة.. فوقعت الكارثة وماتت إحداهن!
السجن مدى الحياة لمؤذن ارتكب الفاحشة داخل المسجد
شاب يقتل والده ويُمثل بجثمانه في بورسعيد لسبب صادم
بيان هام من الداخلية بشأن الأجانب المقيمين في مصر
رضا عبدالعال يهاجم نجم منتخب مصر: عبء على الفريق
بعد الهزيمة القاسية.. ماذا حدث في مباراة مصر أمام تونس؟
بعد الصفقة.. فرج عامر: "مقدرش أقول للخطيب لأ"
الرئيسية
عرب وعالم
السعودية.. فتاة تسئ للنبي والسيدة خديجة وتحرك رسمي عاجل
الفتاة
الأربعاء، 13-09-2023
11:57 ص
أفادت وسائل إعلام سعودية أن "هيئة تنظيم الإعلام"، استدعت إحدى مستخدمات منصة X بعد نشرها محتوى، تحدثت فيه بأسلوب مبتذل ومسيء تجاه الرسول، وأُمِّ المؤمنين السيدة خديجة -رضي الله عنها-.
وفقاً للمعلومات شرعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستدعاء المغردة من قِبل الهيئة، وتسجيل إفادتها تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة.
Copy
السعودية
فتاة سعودية
الاساءة للنبي
إقرأ ايضا
شاهد.. أغرب ما فعله ملياردير هندي شهير أثناء مصافحة ولي العهد السعودي
المغرب يعلن رفض قبول مساعدات من الجزائر لمنكوبي الزلزال
شاهد.. الشرطة الأمريكية تطلق وابلًا من الرصاص على رجل وترديه قتيلًا
أخبار متعلقة
قرار صادم.. السعودية تقرر حبس ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يومًا
جريمة بشعة في السعودية.. يقتل والده ويمثل بجثمانه ويدفنه في مبنى تحت الإنشاء
شاهد.. السيول العارمة تجرف السيارات في شوارع مكة
السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأمريكي لهذا السبب