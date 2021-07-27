السعودية.. تنفيذ القتل قصاصًا في شاب يمني ارتكب جريمة بشعة

الثلاثاء، 27-07-2021
02:23 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
، اليوم الثلاثاء، بيانا حول تنفيذ القصاص
بأحد الجناة بمنطقة جازان ، وفيما يلي نص البيان:
أقدم /محمد شوعي أحمد عمر -يمني
الجنسية- على قتل / أحمد عبدالله علي
الأقزل -يمني
الجنسية-, وذلك بضربه عدة ضربات على وجهه وسقوطه مغشياً عليه وعدم
إسعافه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر
التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل
قصاصاً وأيد الحكم من
محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من
مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل
قصاصاً بالجاني/ محمد شوعي أحمد عمر اليوم الثلاثاء 17
/ 12 / 1442هـ بمقر الإدارة العامة لسجن منطقة جازان.