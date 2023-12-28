السعودية تعدم وافدًا اغتصب فتاة صغيرة داخل منزله وصورها.. وتكشف جنسيته

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الخميس، 28-12-2023 01:10 م


أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة جازان ، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).
أقدم / بندر محمد علي السلمي ـ يمني الجنسية ـ على استدراج طفلة قاصرة سناً وإدخالها مقر سكنه والتحرش بها وتجريديها من ملابسها وتصويرها واغتصابها.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمةه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من عمل يعد فعلا محرما وكبيرة من كبائر الذنوب وجرأة في الباطل وانتهاكاً لحرمة الأعراض المحترمة ومن الإفساد في الأرض مما يستوجب تعزيره تعزيراً بليغاً بما يردعه ويزجر غيره فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / بندر محمد علي السلمي ـ يمني الجنسية ـ ، يوم الأربعاء 1445/6/14هـ الموافق 2023/12/27م بمنطقة جازان.

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