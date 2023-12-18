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شاهد.. تجمد المياه في السعودية بسبب البرد

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مياة متجمدة
الإثنين، 18-12-2023 10:48 ص


وثق مقطع فيديو متداول ، تجمُّد المياه الجارية بمرتفعات منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد.
وقال موثق الفيديو: أول موجة برد عنيفة على المرتفعات في منطقة عسير.
وتشهد منطقة عسير وجازان والباحة موجة بردٍ، وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يسود طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تشمل ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة.

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