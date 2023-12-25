الإثنين 25 ديسمبر 2023
توقيت مصر 12:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نصيحة أمين الفتوى لسيدة ترفض إقامة العلاقة الحميمة مع زوجها بسبب سلوكه

علاقة شاذة داخل فيلا.. قرار جديد من القاضي بشأن نهى الدكر

بسبب معاكسة فتاة.. قتل "عريس الخانكة" بطلقة في الرأس

سعودي ينحر زوجته ويخفي جثتها.. وبيان عاجل من الداخلية

"قالي جسمك حلو أوي".. اعترافات صادمة لضحية سائق الهرم

نشأت الديهي يكشف كيف وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلى تل أبيب

الدولار يرتفع أكثر بعد قرار البنك المركزي ويسجل هذا الرقم بالسوق السوداء

بيان عاجل من الداخلية يكشف مفاجأة عن فيديو ترهيب سيدة وبناتها داخل منزلها في قنا

صور.. مقتل مطربة على يد معجب دعاها للعشاء قبل أيام من حفل زفافها

نشأت الديهي: يجب تحسين العلاقات مع تركيا وإيران لهذا السبب

سعودي ينحر زوجته ويخفي جثتها.. وبيان عاجل من الداخلية

IMG-20231225-WA0016
ارشيفية
الإثنين، 25-12-2023 12:22 م


أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / صلاح بن مصلح بن محمد العازمي - سعودي الجنسية - على قتل زوجته / نوال بنت أحمد بن عمر طيب - سعودية الجنسية - وذلك بنحرها بسكين مما أدى إلى وفاتها، وإخفاء جثمانها، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمةه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته وعدم مراعاة لما بينهما من ولد وعشرة، وما تبعها من محاولة إخفائه للجثمان وآثار الجريمة، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / صلاح بن مصلح بن محمد العازمي - سعودي الجنسية - يوم الأحد 11 / 6 / 1445هـ الموافق 24 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

إقرأ ايضا

IMG-20231224-WA0000

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 13 ضابطًا وجنديًا في معارك غزة آخر 24 ساعة

ق

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

IMG-20231221-WA0022

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف اسم شخصية تشترط "حماس" خروجها في صفقة تبادل الأسرى القادمة

أخبار متعلقة

IMG-20231221-WA0015

قتل رجل وامرأتين.. السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بوافد

IMG-20231218-WA0015

شاهد.. تجمد المياه في السعودية بسبب البرد

IMG-20231217-WA0018

سعودي يقتل أمه وشقيقته ويحرق جثتهما لسبب صادم

IMG-20231217-WA0019

مدرسة سعودية تفصل معلم مصري بسبب مباراة الأهلي واتحاد جدة

IMG-20231206-WA0016

فيديو.. أغرب حيلة لباكستانيين يروجون مخدرات بالسعودية

IMG-20231127-WA0007

السعودية تنفذ حكم القتل في إثيوبي ارتكب هذه الجريمة