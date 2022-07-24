السعودية تستعد لبناء ناطحة سحاب بتكلفة تريليون دولار

الأحد، 24-07-2022
03:05 م
كشف الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، عن خطة المملكة الرامية لتشييد ناطحة سحاب
على امتداد 75 ميلاً، بقيمة تبلغ تريليون دولار، ومصنوعة من زجاج عاكس، وذلك ضمن مشروعها الطموح في مدينة "نيوم"، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
في يناير 2021.
وقال بن سلمان إنه يريد لبلاده أن تؤوي مشروعًا إنشائيًا مبدعًا وخالدًا مثل أهرامات مصر، واصفًا مشروع "ذا لاين" بأنه "مشروع يمثل ثورة حضارية تضع الإنسان في المقام الأول".
"نيوم" التي أُطلقت عام 2017 تمثل رؤية الأمير محمد بن سلمان
لتحويل منطقة نائية من البلاد إلى مدينة ذات تقنية عالية تُعيد تشكيل الحياة الحضرية، وهي جزء من خططه لجذب الاستثمار الأجنبي والمساهمة بتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
ويتضمن المشروع تشييد مبنيين بارتفاع 1600 قدم (نحو 500 متر) يتوازيان مع بعضهما البعض عبر 75 ميلاً من المناظر الطبيعية الصحراوية والساحلية والجبلية.
وقال بن سلمان إنه يريد أن يكتمل المشروع بحلول عام 2030، على الرغم من أن المهندسين قالوا إن تشييده قد يستغرق 50 عامًا.
والمبنى طويل جدًا لدرجة أنه سيتم تصميمه على دعامات ليأخذ في الاعتبار انحناء الأرض، وسيكون له أيضًا خط قطار عالي السرعة يعمل على امتداده.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ناطحة السحاب، إذا اكتملت بالكامل، ستمتد من خليج العقبة، عبر سلسلة جبلية، ثم تمتد على طول الساحل إلى "مطار صحراوي".
قال بن سلمان أيضًا إن المشروع يهدف إلى السماح لمليون شخص بالالتقاء في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام، والسفر من طرف إلى طرف في غضون 20 دقيقة. كما ورد أنه سيتم تشغيله بالطاقة المتجددة.
وتتميز المباني المستقبلية بلمعان فضي وداخل معقد، مع سلالم ومساحات خضراء ومنازل.
ومن المتوقع أن يستوعب المشروع الذي تبلغ تكلفته تريليونات الدولارات خمسة ملايين شخص بعد اكتماله وسيمر قطار فائق السرعة تحت المباني، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال". كما سيضم مرسى للقوارب تحت قوس المباني.
وسيتم اعتماد الزراعة العمودية التي سيتم دمجها في جدران المباني اللامعة وسيدفع السكان اشتراكًا لثلاث وجبات يوميًا.
ويؤكد بن سلمان أن المباني ستكون خالية تمامًا من الكربون وستكون جيدة للبيئة المحلية.
ويتضمن المشروع أيضًا ملعبًا رياضيًا على ارتفاع 1000 قدم فوق سطح الأرض.
ويأمل سلمان أيضًا أن يخلق مشروع "نيوم"، آلاف الوظائف الجديدة وتترك الدولة الغنية بالنفط تتوقف عن الاعتماد عليه بشكل أساسي لتحقيق الموارد.