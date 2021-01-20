الأربعاء، 20-01-2021
10:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت حكومة هندوراس
أن المئات من الهندوراس
يين الذين كانوا جزء من قافلة
مهاجرين متجهة إلي الحدود الأمريكية ، عادوا إلي ديارهم بعدما واجهت القافلة
مقاومة من السلطات في جواتيمالا .
وصرحت نيلي جيريز ، نائبة وزير خارجية هندوراس
للشؤون القنصلية والهجرة
في بيان لها إن القافلة انهارت عندما استخدمت السلطات في فادو هوندو في مقاطعة تشيكيمولا
شرقي غواتيمالا الغاز المسيل للدموع لمنع تقدمها شمالا، حسبما شنرت " سبوتنيك
" .
جدير بالذكر أنه تم نقل المهاجرين بالحافلات إلي معبر
الفلوريدو الحدودي بين جواتيمالا و هندوراس
حيث يتلقون العلاج .