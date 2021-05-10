الرياض تستعد لصلاة العيد بهذه الإجراءات

الإثنين، 10-05-2021
09:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض
أنه تم
تهيأة 3147 جامع و 971 مسجد إضافي و 682 مصلي لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
بالمدينة والمحافظات التابعة لها .
و أكد مدير عام فرع الوزارة بالرياض
، الدكتور أحمد الفارس، أن ذلك يأتي
بناء علي تعليمات الوزارة للتوسع في إعداد المساجد المساندة للجوامع والمصليات
منعا للتزاحم و تطبيقا للإجراءات الاحترازية لافتا إلي أن صلاة العيد
ستقام بعد
شروق الشمس بربع ساعة أي في تمام الساعة 5:25 حسب تقويم أم القرى، حسبما نشرت
"صدي " .
وأضاف أن صلاة العيد
ستقام في وسط مدينة الرياض
بجامع
الإمام تركي بن عبد الله، وجامع الشيخ محمد بن إبراهيم, و مصلى العيد الكبير بشارع
الملك فيصل , كما ستقام في عدد من المصليات المكشوفة بمدينة الرياض
وهي: مصلى العيد
بحي منفوحة القديمة, ومصلى العيد بحي الشفاء, ومصلى العيد بحي السويدي طريق عائشة رضي
الله عنها, ومصلى العيد بالسويدي الغربي، وفي محافظة الدرعية مصلى ظهرة العودة, ومصلى
العيد بعرقة الجديد, ومصلى العيد بسدوس, مؤكداً الحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية
من لبس الكمامة واصطحاب السجادة الخاصة، والتباعد الجسدي .