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تقارير تكشف سر الـ 2 مليار عملية في السعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 01:59 م متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق وكشفت تقارير محلية  عن سر الـ 2مليار عملية و الإنجازات غير المسبوقة في عملية الدفع الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع في السعودية .
و أشارت الصحف السعودية إلي أنه في الفترة من بداية العام وحتى منتصف أكتوبر حققت المملكة زيادة في استخدام تقنيات الدفع الإلكتروني بزيادة بنسبة 69% ، لافتة إلي أن قيمة المبالغ المدفوعة إلكترونيا وصلت إلي 269 مليار ريال سعودي .
و قد بلغت القيمة الشرائية الإجمالية لتلك العمليات 269 مليار ريال، بزيادة نحو 21%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ، كما تم تسجيل ارتفاع في عدد أجهزة نقاط البيع التي تجاوزت 614 ألف جهاز في مختلف قطاعات التجزئة في المملكة، كما شكلت المدفوعات من خلال الأجهزة الذكية لكل من "مدى باي" و"أبل باي" زيادة بنسبة 25% من إجمالي عدد العمليات التي تمت على أجهزة نقاط البيع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020.
 

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