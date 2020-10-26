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رصد نجم غريب في سماء المملكة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 26-10-2020 02:18 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن رصد نجم يومض باللونين الأحمر و الأخضر منخفض باتجاه الأفق الشمالي الشرقي بالعين المجردة بسماء المملكة العربية السعودية و الوطن العربي .
و أوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن ذلك النجم هو " العيوق " و الذي يعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر لونه الذهبي و يختفي اللونان الأحمر والأخضر لافتا إلي أن لو كان الإنسان قادر علي  السفر إلي هذا النجم سوف يجده عبارة عن نجمين .
و أشار أبو زاهرة إلي أن كليهما لهما نفس درجة حرارة السطح تقريبا مثل درجة حرارة الشمس ولكنهما أكبر و أسطع من الشمس كما أن كل نجم في السماء يخضع لنفس العملية مثل " العيوق " في إنتاج وميض الألوان وذلك لأن كل نجم عندما يكون منخفضا نحو الأفق يومض بجنون .
 

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