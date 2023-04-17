الجيش يستعيد السيطرة على مبنى التليفزيون.. آخر تطورات حرب السودان

الإثنين، 17-04-2023
12:53 م
أعلن الجيش السوداني
، الاثنين، استعادة السيطرة على مبنى
الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة الخرطوم.
وذكر الجيش في بيان: "قواتكم المسلحة تستعيد السيطرة
على مبنى الإذاعة والتلفزيون (بالخرطوم) وإعادة البث" دون مزيد تفاصيل.
والسبت، قالت قوات "الدعم السريع
" في بيان، إنها
سيطرت على مباني الإذاعة والتلفزيون خلال المواجهات المسلحة التي اندلعت بين الجانبين.
وفي بيان منفصل، ذكر الجيش السوداني
إن "الرائد نجم
الدين إسماعيل المتحدث الرسمي السابق باسم قوات الدعم السريع
أعلن انسلاخه وانضمامه
للقوات المسلحة".
وأضاف: "الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع
المتمردة
يعلن انسلاخه عن المتمردين وانضمامه لقواتكم المسلحة ليقاتل جنبا إلى جنب لإنهاء التمرد".
كما أعلن الجيش "انشقاق العميد الركن محمد صالح محمد
أحمد أبو حليمة عن متمردي الدعم السريع
والانضمام بقواته لمناصرة الجيش السوداني
".
ولليوم الثالث، تشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اشتباكات
مسلحة متواصلة بين الجيش السوداني
وقوات "الدعم السريع
".
وتبادل الجيش وقوات "الدعم السريع
" اتهامات ببدء
كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص
كل منهما، فيما وصف الجيش "الدعم السريع
" بـ"المتمردة"، في خلاف
بدأ بتحريك الأخيرة لقواتها نحو عدة مدن سودانية دون إذن من قيادة المؤسسة العسكرية.
وتوجت الاشتباكات شهورا من التوترات المتصاعدة بين الجيش
وشريكه "قوات الدعم السريع
" الذي تحول إلى خصم نتيجة الخلافات حول عملية
دمج قوات الدعم بالجيش.