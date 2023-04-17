الإثنين، 17-04-2023
12:34 م
أعلنت قوات الدعم السريع
، اليوم الاثنين، عن اقتحام منزل
رئيس المجلس السيادي رئيس الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
في القيادة العامة، ومنزل شمس الدين كباشي
عضو المجلس السيادي في الجيش السوداني.
وأكدت أنها سيطرت على القصر الجمهوري ومحيطه وعلى مقر القوات
البرية وبرج وزارة الدفاع، وأسقطت 3 طائرات مقاتلة وسيطرنا على الفرق العسكرية بولايات
دارفور وعلى عتادها.
وكشفت قوات الدعم السريع
، عن استسلام كتيبة بقيادة عميد وتسليم
آلياتها القتالية لقواتنا بشرق النيل.
وأوضحت أنه تم الاستيلاء على معسكر للجيش في منطقة حطاب شمالي
الخرطوم بحري، مع الاستيلاء على 3 دبابات و9 سيارات من معسكر حطاب وأسر ضباط وجنود.
فيما أعلن الجيش السوداني، أنه يسيطر على كل مقاره وأنه لا
صحة لاستيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.