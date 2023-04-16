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إسقاط طائرة أجنبية واشتعال الحرب.. آخر تطورات أحداث السودان

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قوات من الجيش
Native
Teads
الأحد، 16-04-2023 12:36 م

قالت قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان "حميدتي" في السودان، الأحد، إنها تتعرض لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان.

وأشارت إلى إنها أسقطت طائرة من نوع سوخوي روعت المواطنين صباح اليوم، ولكنها لم تشر إلى مكان إسقاط الطائرة.
وتابعت: نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان وإدانة هذا المسلك.
وعلى جانب آخر أعلن الجيش السوداني السيطرة على مقار للدعم السريع في ولاية القضارف.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان، أن "ساعة النصر اقتربت"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.
 

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