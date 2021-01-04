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الدفاع الأمريكي يحذر من تدخل الجيش في نتائج الانتخابات

الجيش الامريكي
الجيش الامريكي
 
الإثنين، 04-01-2021 02:37 م متابعات- أمينة عبد العال
حذر 10 وزراء دفاع أمريكيون سابقون من تدخل القوات المسلحة الأمريكية في حل النزاعات السياسية حول نتائج الانتخابات الرئاسية .
وأشار البيان الذي أصدر الوزراء العشر إلي أن الجيش ليس له أي دور في تحديد نتيجة الانتخابات إثر مصادقة الحكام علي النتائج بعد إعادة عمليات الفرز والتدقيق ، حسبما نشرت " رويترز " .
كما لفت البيان إلي أن هناك جهود لإشراك الجيش في حل النزاع الانتخابي وهذا الأمر سيؤدي إلي نتائج خطيرة وغير قانونية وغير دستورية كما أن المسئولين سيتعرضون لعقوبات جنائية .
كما دعا البيان وزير الدفاع بالإنابة ، كريستفور ميلر، إلي تسهيل دخول الإدارة القادمة إلي مناصبهم و الامتناع عن أي أعمل سياسية من شأنها تقويض نتائج الانتخابات أو إعاقة نجاح الفريق الجديد.
و الوزراء السابقين  الموقعين علي البيان هم أشتون كارتر وديك تشيني وويليام كوهين ومارك إسبر وروبرت غيتس وتشاك هاجل وجيمس ماتيس وليون بانيتا وويليام بيري ودونالد رامسفيلد.
 

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