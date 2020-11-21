" الجبير " عن مقتل "خاشقجي ": لنا قوانيننا ولكم قوانينكم
" الجبير " و "خاشقجي "
السبت، 21-11-202009:27 صمتابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي ، عادل الجبير ، أن المملكة
العربية السعودية لديها نظام قانوني و نظام قضائي مستقل لافتا إلي أن المملكة لن
تسمح لأحد أن يملي عليها ما يجب فعله وما لا يجب فعله .
و أضاف في تصريحات إعلامية لقناة " بي بي سي " عن قمة العشرين ، كما نفعل في بريطانيا
أو أمريكا أو أي مكان آخر، لا نقول للناس ما الذي يجب أو لا يجب عليهم القيام به، ولن
نطلق الأحكام أبدا على قرار صادر من محكمة ألمانية، هذا قرار خاص بألمانيا، وفي هذا
السياق لا نسمح بإطلاق الأحكام على نظام المحاكم السعودي ".
وعن مقتل " خاشقجي " قال :" اعتقد أن الناس
لم يكونوا عادلين عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، ودائما ما يبحثون عن
الجوانب السلبية بدلا من الإيجابية، لا أحد يريد أن يتم قتل مواطن، نحن لا نفعل ذلك
كحكومة، هذه ليست سياستنا " .
وعن " جين الهذلول " قال :" في نظامنا القضائي
يتم عرض الأدلة بعد إطلاق الأحكام النهائية، حتى لا نتسبب بإحراج شخص يتبين لاحقا
إنه
بريء، ولجين محتجزة بسبب مسائل تتعلق بالأمن القومي والتعامل مع جهات خارجية معادية
للسعودية " .