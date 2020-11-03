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بعد اقتحام الحرم المكي.. إجراءات مشددة في المسجد الحرام

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 03-11-2020 11:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
بدأت الجهات المعنية في إجراء العديد من الإجراءات الصارمة لعد اقتحام الحرم المكي .
ومن أهم هذه الإجراءات هو وضع حواجز مؤقتة و مطبات صناعية لمنع دخول المركبات إلي جميع مداخل الساحات المؤدية إلي الحرم المكي .
جدير بالذكر أنه منذ يومين ارتطمت سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام في المملكة العربية السعودية ، وتم توقيف صاحبها والقبض عليه .
 

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