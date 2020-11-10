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بشري سارة من السعودية للدفعة 36

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-11-2020 09:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن " حساب مواطن " في السعودية عن بشري سارة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج ، حيث قال أن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر قد بدأ لشهر نوفمبر الدفعة 36 .
و غرد البرنامج علي صفحنه الرسمية علي " تويتر " :" بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله " .
ووصل إجمالي مبلغ الدفعات وصل منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة 36 إلي 82.3 مليار  ريال سعودي حوالي 22 مليار دولار ، حسب صحيفة " سبق " .
جدير بالذكر أن " حساب المواطن " هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر 2017 بهدف تخفيف الأعباء علي المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض و المتوسط في المملكة .
 

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