بشري سارة من السعودية للدفعة 36

الثلاثاء، 10-11-2020
09:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن " حساب
مواطن " في السعودية عن بشري سارة للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج ،
حيث قال أن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر قد بدأ لشهر نوفمبر الدفعة 36 .
و غرد البرنامج علي
صفحنه الرسمية علي " تويتر " :" بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر
للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن
وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن
الله " .
ووصل
إجمالي مبلغ الدفعات وصل منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة 36 إلي 82.3 مليار ريال سعودي حوالي 22 مليار دولار ، حسب صحيفة
" سبق " .
جدير بالذكر أن
" حساب المواطن " هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر 2017 بهدف
تخفيف الأعباء علي المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض و
المتوسط في المملكة .