إجراء سعودي جديد بشأن مرافقة امرأة لأخرى في الحج

السبت، 26-06-2021
09:31 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الحج
والعمرة
في المملكة العربية السعودية أنه يمكن إضافة
المرأة كمرافق لامرأة أخري ولا يشترط أن يكون المرافق
رجل .
جاء ذلك في رد الوزارة على
استفسار سيدة قالت فيه: "عادي المرأة تحط مرافق لها مرأة أخرى أو لازم رجل.. ورد
مركز التواصل وخدمات المستفيدين بالوزارة: " ممكن ويتم تسجيلهما بدون محرم (عصبة
نساء)، حسبما نشرت " صدي" .
جدير بالذكر أن وزارة الحج
والعمرة
، أوضحت في وقت سابق أنه
يمكن إضافة المرافق
ين في المرحلة الثانية، وذلك بعد إتمام التسجيل في المرحلة الأولى
عند اختيار باقة الخدمات.