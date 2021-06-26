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إجراء سعودي جديد بشأن مرافقة امرأة لأخرى في الحج

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 26-06-2021 09:31 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنه يمكن إضافة المرأة كمرافق لامرأة أخري ولا يشترط أن يكون المرافق رجل .
جاء ذلك  في رد الوزارة على استفسار سيدة قالت فيه: "عادي المرأة تحط مرافق لها مرأة أخرى أو لازم رجل.. ورد مركز التواصل وخدمات المستفيدين بالوزارة: " ممكن ويتم تسجيلهما بدون محرم (عصبة نساء)، حسبما نشرت " صدي" .
جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة، أوضحت في وقت سابق أنه يمكن إضافة المرافقين في المرحلة الثانية، وذلك بعد إتمام التسجيل في المرحلة الأولى عند اختيار باقة الخدمات.
 

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