سحب رعدية ورياح علي هذه المناطق في المملكة

الجمعة، 25-06-2021
02:21 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الجمعة 25 يونيو.
وأشار المركز إلي أن الطقس سيكون مستقر على معظم مناطق
المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح
نشطة
على مناطق ( جيزان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة) .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح
السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية بسرعة
15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف
في الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الاوسط
، فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية
بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.