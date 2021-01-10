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صادمة.. بعد 4 أيام من دفنه بسبب " كورونا" يعود للحياة

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صادمة.. بعد 4 أيام من دفنه بسبب " كورونا" يعود للحياة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 10-01-2021 12:41 م متابعات- أمينة عبد العال
أثارت حادثة غريبة ضجة في هندوراس ، حيث عاد رجل إلي الحياة بعد 4 أيام من دفنه مما سبب صدمة لزوجته وكل من حولهم .
و تعود بداية الأحداث إلي ديسمبر الماضي حيث تلقت فيكتوريا سارمينتو اتصال من مستشفي " أوكسيدنت " في هندوراس يعلنها بوفاة زوجها البالغ من العمر 65 عام بسبب إصابته بفيروس " كورونا " المستجد .
وبالفعل توجهت الزوجة إلي المستشفي لتتعرف علي جثة  زوجها ، ثم استخرجت بعد ذلك تصريح بالدفن ثم نقلت الجثة إلي مدينة سان نيكولاس في كوبان ليتم دفنها وبالفعل تم دفنه ، حسبما نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية .
و بعد أن تلقت العزاء في زوجها وبعد مرور 4 أيام ، عثر علي زوجها في أحد الحقول ببلدة ترينيداد المجاورة ، وقال بعد ذلك أنه كان يتنزه عندما سقط أرضا وظل أيام غير قادر علي الحركة من دون طعام .
و في تصريحاتها لوسائل الإعلام أوضحت أنه ربما اختلط عليها الأمر عند رؤيته في المشرحة ولم تتعرف علي زوجها جيدا ، وطلبت من المستشفي أن ترد لها التكاليف التي قامت بإنفاقها لدفن رجل ليس زوجها .
 

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