الأحد، 10-01-2021
12:41 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت حادثة غريبة
ضجة في هندوراس ، حيث عاد رجل إلي الحياة بعد 4 أيام من دفنه مما سبب صدمة لزوجته
وكل من حولهم .
و تعود بداية الأحداث
إلي ديسمبر الماضي حيث تلقت فيكتوريا سارمينتو اتصال من مستشفي " أوكسيدنت
" في هندوراس يعلنها بوفاة زوجها البالغ من العمر 65 عام بسبب إصابته بفيروس
" كورونا
" المستجد .
وبالفعل توجهت الزوجة
إلي المستشفي لتتعرف علي جثة زوجها ، ثم
استخرجت بعد ذلك تصريح بالدفن ثم نقلت الجثة إلي مدينة سان نيكولاس في كوبان ليتم
دفنها وبالفعل تم دفنه ، حسبما نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية .
و بعد أن تلقت العزاء
في زوجها وبعد مرور 4 أيام ، عثر علي زوجها في أحد الحقول ببلدة ترينيداد المجاورة
، وقال بعد ذلك أنه كان يتنزه عندما سقط أرضا وظل أيام غير قادر علي الحركة من دون
طعام .
و في تصريحاتها
لوسائل الإعلام أوضحت أنه ربما اختلط عليها الأمر عند رؤيته في المشرحة
ولم تتعرف
علي زوجها جيدا ، وطلبت من المستشفي أن ترد لها التكاليف التي قامت بإنفاقها لدفن
رجل ليس زوجها .