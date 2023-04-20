الإمارات: نجحنا في الوساطة لتأمين سلامة الجنود المصريين

الخميس، 20-04-2023
11:37 ص
أعلنت دولة الإمارات نجاح الوساطة التي قامت بها بالتنسيق
والتعاون مع مصر
لتأمين سلامة الجنود المصر
يين المتواجدين لدى قوات الدعم السريع، وتسليمهم
إلى سفارة مصر
في الخرطوم.
وأعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي
لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصر
يين.
وذكرت وزارتا الخارجية في كل من الإمارات و مصر
، أن
هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف
السودان
ية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.
وأكدت الوزارتان التزام دولة الإمارات العربية المتحدة
وجمهورية مصر
العربية بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال وحماية المدنيين والمنشآت
المدنية، وشددتا على أهمية تكثيف الجهود الهادفة للعودة للإطار السياسي والحوار لحل
جميع الخلافات والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني
المنشود في السودان
.