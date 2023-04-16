شاهد.. طاقم الطائرة السعودية يفترشون الأرض بعد حرق طائراتهم في السودان

الأحد، 16-04-2023
12:38 م
أظهرت صورة طاقم الطائرة السعودية التي تعرضت للحرق أمس السبت
في السودان
وهم يفترشون الأرض داخل مطار الخرطوم.
وظهر في الصورة طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية وهم يجلسون
على الأرض أثناء انتظارهم داخل مبنى مطار الخرطوم بعد احتراق طائرتهم الإيرباص A330.
وكان المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية، قال
إن طائرة إيرباص تابعة للشركة تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة
للرياض، صباح أمس السبت.
وأضاف المركز في بيان نشر على "تويتر"، أنه تقرر
تعليق جميع رحلات الشركة من وإلى السودان
حتى إشعار آخر.
الجدير بالذكر أن الاشتباكات تتواصل بين الجيش السودان
ي وقوات
الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي.