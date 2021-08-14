الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

السبت، 14-08-2021
09:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم السبت 14 أغسطس بالمملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار هطول الأمطار الرعدية
على مرتفعات مناطق(جازان، عسير
،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة
مع فرصة أن تصل
الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وثلوج
تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير
وجازان,
في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة, وارتفاع الموج
من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج
العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى
متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.