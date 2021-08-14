السبت 14 أغسطس 2021
توقيت مصر 12:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في تشكيل الأهلي اليوم أمام إنبي

السيسي:« متخافوش مش هلغي الدعم.. بس هنظمه»

دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤلمة بعد فرح نيللي كريم

بدور البراهيم تكشف عن سبب غريب لكثرة الطلاق والخيانة الزوجية في السعودية

«شوارعي بدون أخلاق».. محمد سامي يعتدي على إيمي سالم في فرح نيللي كريم

صدمة.. سعودية شهيرة تتزوج يهوديًا متطرفًا (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فوائد سحرية لـ"التين المجفف " لعلاج الأمراض

أول تعليق من حلا شيحة علي صورتها المثيرة علي مواقع التواصل

سلطنة عمان تزف بشرى للمصريين الراغبين في العمل لديها

ADS
 

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 14-08-2021 09:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت 14 أغسطس بالمملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي  استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق(جازان، عسير،الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة أن تصل الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وثلوج  تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان, في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

إقرأ ايضا

طريق الملك خالد

إغلاق طريق الملك خالد لهذه الأسباب

ما هي فنادق الحجر المؤسسي في الرياض

ما هي فنادق الحجر المؤسسي في الرياض

باقة الدقائق الدولية stc السودان الأسبوعية

باقة الدقائق الدولية stc السودان الأسبوعية

أخبار متعلقة

ارشيفية

أمطار رعدية و ثلوج علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية

أمطار رعدية و رياح علي هذه المناطق في المملكة

ارشيفية

تعرف علي طقس المملكة العربية السعودية اليوم

ارشيفية

تعرف على طقس اليوم الثلاثاء بالسعودية

ارشيفية

أمطار رعدية وثلوج علي هذه المناطق بالمملكة