الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة من طقس اليوم

السبت، 24-04-2021
10:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة
العربية السعودية سكان منطقة
مكة المكرمة
من طقس اليوم السبت .
وأشار المركز إلي أن مكة المكرمة
ستشهد هطول أمطار رعدية
مصحوبة بنشاط في
الرياح السطحية وتدني في مستوي الرؤية وعدد من محافظات المنطقة ، حسب بيان المركز
الذي تداولته الصحف المحلية .
ولفت المركز إلي أن المحافظات الأخرى التي ستشهد نفس حالة الطقس هي محافظة
الكامل والجموم و بحرة و خليص، مشيرا إلي أن هذه الحالة ستبدأ في الثانية عشر ظهرا
وتستمر حتى الساعة 11 مساء .