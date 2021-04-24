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الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 24-04-2021 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية سكان منطقة مكة المكرمة من طقس اليوم السبت .
وأشار المركز إلي أن مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوي الرؤية وعدد من محافظات المنطقة ، حسب بيان المركز الذي تداولته الصحف المحلية .
ولفت المركز إلي أن المحافظات الأخرى التي ستشهد نفس حالة الطقس هي محافظة الكامل والجموم و بحرة و خليص، مشيرا إلي أن هذه الحالة ستبدأ في الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى الساعة 11 مساء .
 

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