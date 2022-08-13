الأحد 14 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدأت من النادي وانتهت في شقة.. تفاصيل فضيحة جنسية بين عضوين بالأهلي

فيفي عبده تخلع العباءة والحجاب على شاطئ البحر وتظهر بفستان جرئ

ياسمين نيار تفضح علاقتها بـ أحمد عز والأخير يقاضيها

هل تذكرون «فتاة المعادي»؟.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتليها

بعد الإطلاع على السبب..عمر هريدي يعلن الانسحاب من الدفاع عن قاتل شيماء جمال

بيان من الداخلية بشأن شخص تعدى على مؤذن المسجد وتسبب في إلغاء صلاة الجمعة

بزيادة 19 قرشًا.. الدولار يقفز أمام الجنيه في أيام

ستينية تذهب لـ الحلاق لتمارس معه الرذيلة في المحل والنهاية صادمة مع زوجها

فرج عامر: محمد صبحي في الأهلي بشكل نهائي

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في كأس مصر

ADS
 

بشرى.. السعودية تسمح بأداء العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات

FY4AJoPWIAADMk9
العمرة
Native
Teads
السبت، 13-08-2022 09:52 ص
أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

منصة مقام



وتتيح منصة "مقام"، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط: https://maqam.gds.haj.gov.sa/.

منصة روح السعودية

فيما تُقدم منصة "روح السعودية" تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني: https://www.visitsaudi.com/ar.

تأشيرة فورية

كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.

تأشيرة زيارة عائلية

ويستطيع الحاصلون على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية تأدية العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا" في أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
 

إقرأ ايضا

تنزيل

ما لا تعرفه عن الإرهابي عبدالله الشهري الذي فجر نفسه أمس في السعودية

images

حبس زوجة سعودية اعتدت على زوجها وشقت رأسه لسبب غريب

4444-1

18 عامًا وأرهق الاحتلال سنوات.. إسرائيل تعلن اغتيال إبراهيم النابلسي

أخبار متعلقة

تنزيل

ما لا تعرفه عن الإرهابي عبدالله الشهري الذي فجر نفسه أمس في السعودية

62f0bcda423604524d0540d5

شاهد لحظة سقوط منزل في السعودية بسبب الأمطار

30199

فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة سعودية في البحر

158471651420

للذكور فقط.. شروط وخطوات تصريح سفر السعوديين للعراق

9e3b01aa-18a8-428e-bf6a-74c9c997f194

سبب وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

5c2cb974d43750d4678b4590

جيش دولة عربية يتحرك بعد اختطاف رجل أعمال سعودي على أراضيه