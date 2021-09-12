قناة عبرية تكشف المدة التي استغرقها الأسرى لحفر «نفق الحرية»

الأحد، 12-09-2021
11:52 ص
كشفت قناة عبرية ، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية هروب
الأسرى
الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيل
ي، فجر الإثنين الماضي.
وأفادت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الأحد، بأن تحقيقات جهاز
“الشاباك” ومصلحة السجون الإسرائيل
يين أشارا إلى أن النفق
الذي حفره الأسرى
الفلسطينيين، والذي اطلق عليه النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نفق
الحرية"،
استمر لأكثر من 6 أشهر، وربما أكثر من ذلك.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأسرى
الستة قاموا بتنفيذ خطة
محكمة جدا للهروب
من السجن، ونفذوها بدقة شديدة، حتى لحظة خروجهم من النفق
، مؤكدة
أنهم لم يتلقوا أي مساعدة خارجية، وبأنهم انقسموا إلى 3 مجموعات، وما أوقفهم عن
السير هو التعب والجوع فحسب.