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دولة خليجية ثانية تعلن فتح رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل

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الجمعة، 10-09-2021 01:50 م

أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أمس الخميس، عن تدشين خط مباشر إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن هذه الرحلات المباشرة ستكون، بواقع رحلتين أسبوعيا.
ونقلت الوكالة عن القبطان وليد العلوي، قوله: ”يسعدنا الإعلان عن تدشين طيران الخليج لخط البحرين – تل أبيب كجزء من البداية التاريخية للعلاقات البحرينية الإسرائيلية“.
وأعرب العلوي عن تمنيه بأن تكون هذه الخطوة ”بداية لتطوير فرص التعاون في مجالات عديدة“، بين البلدين.
وأشارت وكالة ”بنا“ إلى أن ”توقيع اتفاقية التفاهم والإعلان عن تدشين خط البحرين–تل أبيب، يأتي في أعقاب الإعلان عن بدء العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وتوقيع الاتفاقيات السياسية والتجارية واتفاقيات الطيران المدني مؤخرا بين البلدين“.
 

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