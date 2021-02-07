ترامب يعود لمواقع التواصل بمنصة غريبة

الأحد، 07-02-2021
10:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
، استبعد من علي مواقع
التواصل الاجتماعي مثل " الفيسبوك
و تويتر
و يوتيوب " إلا أنه عاد إلي
الساحة مجددا من خلال منصة جديدة غير معروفة للكثيرين وهي " جاب
" .
ونفي ترامب
في تدوينته ما قال إنها مزاعم
تلاحق موكله، ورفض لطلب ترامب
الشهادة في البرلمان، تحت القسم.
و علقت المنصة " جاب
" والشبيهة بموقع التدوينات المصغر "
تويتر
" علي تساؤلات المتابعين بأنها تشك أن يكون الرئيس السابق هو من يدير
الصفحة بنفسه .
جدير بالذكر أن " تويتر
" كان الموقع المفضل للرئيس الأمريكي
السابق وكان يتواصل مع أنصاره وينشر قراراته من خلاله ووصل عدد متابعيه إلي حوالي
90 مليون شخص ، إلا أنه بعد أحداث اقتحام الكونجرس تم إلغاء حسابه .