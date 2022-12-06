إندونيسيا تُجرم ممارسة الجنس قبل الزواج

الثلاثاء، 06-12-2022
01:09 م
أقرّ برلمان إندونيسيا
، الثلاثاء، تعديلات جذرية على قانون العقوبات، تجرّم
ممارسة الجنس قبل الزواج
والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج
.
حصلت التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة
كرّسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أنّ التعديلات
أصبحت "قانونية".
وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان
"لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت
مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل
قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".
ومن أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجديد تلك التي تجرّم ممارسة
الجنس قبل الزواج
، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج
، والمساكنة بين رجل ومرأة
غير متزوجين.
في المقابل، دافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه،
مؤكّدة أنّه سيحمي مؤسّسة الزواج
.
وقالت الحكومة إنّ التبليغ عن أيّ مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة
بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانوناً يقتصر على أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد
الأبناء، مما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.