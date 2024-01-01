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إقالة وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته الأخيرة

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إقالة وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته الأخيرة

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الوزير المقال
الإثنين، 01-01-2024 11:11 ص


قررت الحكومة الإسرائيلية، إجراء تعديلات في تركيبتها، وإعفاء إيلي كوهين من وزارة الخارجية وتعيينه وزيرا للطاقة والبنية التحتية.
وكشفت وسائل إعلامية محلية أن إعفاء كوهين من وزارة الخارجية جاء رداً على تصريحاته التي أكد فيها على تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذى شنته الفصائل الفلسطينية في غزة على مستوطنات الغلاف.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية في بيان مقتضب لها أنه تقرر تكليف الوزير يسرائيل كاتس بحقيبة وزارة الخارجية، وإسناد حقيبة وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى إيلي كوهين.

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