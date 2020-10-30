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إصابات فيروس كورونا في أمريكا تتخطى حاجز التسعة ملايين

كورونا
كورونا
 
الجمعة، 30-10-2020 11:50 م المصريون ـ متابعات
تجاوز عدد حالات الإصابة ب فيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم الجمعة حاجز التسعة ملايين.
وزاد عدد حالات الإصابة بواقع مليون في غضون أسبوعين فيما تواجه الدولة الأكثر تضررا في العالم عودة تفشي الوباء قبيل الانتخابات، علما بأن الحالات تزداد بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، حسبما أفادت روسيا اليوم.
وكان الرقم القياسي السابق لمليون حالة جديدة خلال تفشي العدوى في يوليو وأغسطس، عندما استغرق الأمر 16 يوما.
أما الآن فقد سجلت البلاد أكثر من مليون حالة في 14 يوما وسط غياب أي مؤشر على تباطؤ تفشي المرض.
والخميس، سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا يوميا بلغ 91254 حالة جديدة.
وفي المتوسط، سجلت البلاد أكثر من 77000 حالة يوميا في الأيام السبعة الماضية، وهو ما يعادل مثلي المستوى الذي رصد قبل شهرين.
وبلغت أعداد مرضى "كوفيد-19" الذين يدخلون المستشفيات أرقاما قياسية في 21 ولاية من أصل 50 ولاية، كما وتتجه الوفيات أيضا إلى الارتفاع ووصلت إلى ما يقرب من 230 ألفا.
 

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