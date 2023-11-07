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إسرائيل تعلن بدء مرحلة قتال المقاومة داخل الأنفاق

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متحدث الاحتلال
الثلاثاء، 07-11-2023 10:13 ص

أكدت إسرائيل إطلاق المرحلة الثانية من عمليتها البرية في قطاع غزة، بالتوغل براً بشكل أعمق، واستكشاف وتحديد الأنفاق.
وقال متحدث عسكري، إن القوات الإسرائيلية تستعد لمهاجمة مقاتلي حماس في أنفاقهم ومخابئهم تحت الأرض في شمال قطاع غزة بعد عزل المنطقة بالقوات والدبابات.
وأضاف اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت للصحافيين "الآن سنبدأ في تضييق الخناق عليهم". وختم قائلاً "عندما أقول نضيق الخناق فهذا يعني فوق الأرض وتحتها أيضا".
من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش يمارس حاليا ضغوطا على المعاقل القوية لحركة حماس في مخيم الشاطئ ومستشفى الشفاء.

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