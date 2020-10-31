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إسرائيل تصف دولة عربية بالاستفزازية بعد عرض شروط تفاوضها

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل
 
السبت، 31-10-2020 12:27 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن فرص نجاح المفاوضات بين إسرائيل و لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية لافتة إلي أن مطالب  لبنان استفزازية.
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي مسئول أن المفاوضات ستستمر الشهر المقبل غير أن الجانب اللبناني قام بخطوة استفزازية حينما عرض خارطة تم خلالها مد الحدود أكثر باتجاه الجنوب مقارنة مع الخارطة التي قدمها لبنان للأمم المتحدة قبل عشر سنوات .
و أضاف المصدر أن إسرائيل عرضت خارطة دفعت الحدود أكثر باتجاه الشمال بناء علي مسوغات و دلائل ، لافتا إلي أنها لم تطرح الخارطة كمطلب لأنها تحترم الخط التي رسمته الأمم المتحدة و دعت الجانب اللبناني إلي العودة للخط الأصلي المختلف عليه وعدم إيجاد خلافات جديدة .
جدير بالذكر أنه أول أمس بدأت الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل بمركز الأمم المتحدة في جنوب لبنان بحضور الوسيط الأمريكي .
 

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