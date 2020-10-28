ترامب يعلن عن 10 دول عربية تنضم لمعاهدة السلام

الأربعاء، 28-10-2020
11:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أنه يتوقع أن تنضم حوالي 10 دول عربية في الشرق الأوسط إلي معاهدات السلام مع إسرائيل
.
و أشار ترامب
إلي أنه يتم حاليا العمل مع 5 دول و من المرجح الوصول إلي 9
أو 10 دول آخري ، مؤكدا أنه يعتقد أنه في نهاية المطاف ستنضم جميعها إلي اتفاقيات
السلام بعد الانتخابات خاصة أنه مشارك في جميعها، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف سنحقق السلام في الشرق الأوسط بدون دفع أي أموال أو سفك الدماء ،
لافتا إلي أنه يحترم كثيرا الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل
.