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ترامب يعلن عن 10 دول عربية تنضم لمعاهدة السلام

ترامب
الرئيس الامريكي
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن تنضم حوالي 10 دول  عربية  في الشرق الأوسط إلي معاهدات السلام مع إسرائيل .
و أشار ترامب إلي أنه يتم حاليا العمل مع 5 دول و من المرجح الوصول إلي 9 أو 10 دول آخري ، مؤكدا أنه يعتقد أنه في نهاية المطاف ستنضم جميعها إلي اتفاقيات السلام بعد الانتخابات خاصة أنه مشارك في جميعها،  حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف سنحقق السلام في الشرق الأوسط بدون دفع أي أموال أو سفك الدماء ، لافتا إلي أنه يحترم كثيرا الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل .
 

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