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إسرائيل تستنجد من الحرائق وتطلب المساعدة

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الثلاثاء، 17-08-2021 10:27 ص

طلبت الخارجية الإسرائيلية من اليونان، إرسال طائرات إطفاء للمساهمة بالجهود لإخماد الحرائق التي تشتعل في جبال القدس.
وتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، بهذا الطلب، وبدورها، أكدت أثينا أنها ستساهم بتقديم المساعدة قدر استطاعتها.
في سياق متصل، أجرى لابيد مشاورات مع الطاقم الوزاري الذي يعمل على موضوع المساعدة الدولية من خلال غرفة عمليات في الوزارة، حيث توجهوا بطلبات لتقديم مساعدة لإسرائيل بإخماد الحرائق إلى قبرص، وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى تشمل دولا من المنطقة.
 

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