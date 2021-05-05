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إجراءات عاجلة من موريتانيا لمواجهة السلالة المتحورة من " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 05-05-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الحكومة الموريتانية اتخاذها للعديد من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة ظهور السلالات المتحورة من " كورونا" .
وأشارت الحكومة إلي أنه ستقوي فرق الكشف من خلال وضع 40 فريق لفحص الأشخاص القادمين من الدول مصدر السلالات الجديدة وهي المملكة المتحدة و جنوب أفريقيا والبرازيل والهند وغيرها ، وذلك عند وصولهم برا وبحرا وجوا .
و أكدت وزارة الصحة الموريتانية في بيان تداولته الصحف المحلية والعالمية أن إنه خلال الأسابيع الأخيرة "انطبع الوضع الوبائي باكتشاف حالة من المتحور البريطاني، بناء على نتائج تحليل عينة من طرف معهد باستر بداكار".
 

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