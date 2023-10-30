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أول رد من الأردن على تمريره طائرات أمريكية محملة أسلحة لإسرائيل

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قاعدة أمريكية
الإثنين، 30-10-2023 11:04 ص

صرح مصدر عسكري أردني، أنه لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي من قبل طائرات أميركية، تزود الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.

وأكد المصدر، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن "نشر وتداول مثل هذه الشائعات يأتي بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة رغم كافة التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع".
وأضاف المصدر أن "القوات المسلحة تعول على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات، وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية".

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