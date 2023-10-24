شاهد.. بايدن يقطع حديثه على الهواء بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في سوريا

الثلاثاء، 24-10-2023
10:27 ص
وثق مقطع فيديو لحظة قطع الرئيس الأمريكي جو بايدن
خطابه خلال مؤتمر صحفي، بعد علمه باستهداف قاعدة أمريكية
في سوريا
.
وقال بايدن
: "عذراً، يجب أن أذهب إلى غرفة العمليات، هناك أمر يجب أن أهتم به".
وفيما بعد أصدرت حركة المقاومة الإسلامية في العراق بيانًا أعلنت تبنيها هجوما بالطائرات المسيرة على قاعدتين عسكريتين في سوريا
، حيث تداول البعض صورا تظهر حرائق كبيرة داخل القاعدة.
وفي وقت سابق قال مسؤولان أميركيان، إنه تم استهداف قوات أميركية في سوريا
بطائرات مسيرة لكن لم تقع إصابات.
ونقلت رويترز عن المسؤولين إن الهجوم وقع في قاعدة التنف بالقرب من حدود سوريا
مع العراق والأردن.