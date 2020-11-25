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إنجاز غير مسبوق سيغير وجه الكويت

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إنجاز غير مسبوق سيغير وجه الكويت
 
الأربعاء، 25-11-2020 08:05 م الطيب حسين
استيقظ الكويتيون على إنجاز غير مسبوق سيغير وجه اخريطة الصحية في بلادهم، خاصة عقب ما أدلى به وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء.

"الصباح" كشف عن نجاح أول عملية زراعة كبد على يد فريق وطني متكامل.


وأعرب بحسب وسائل إعلام محلية عن فخر المنظومة الصحية بتمكن برنامج زراعة الكبد من اجراء أول عملية زراعة كبد على يد فريق كويتي متكامل لمواطنة في العقد السادس من العمر.

وهنأ الوزير الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الفريق الطبي الكويتي معتبرا ان هذه العملية "انجاز تاريخي يثبت من جديد كفاءة الكوادر الوطنية وقوة المنظومة الصحية".

كما أعرب عن الشكر لفريق برنامج التبرع بالأعضاء قائلا ان نجاح هذه العملية التي تعتبر من العمليات الكبرى والدقيقة إنجاز جديد يضاف إلى النجاحات التي حققتها برامج زراعة الأعضاء في البلاد.

 

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