أمير سعودي ينشر صورة علمي قطر والسعودية.. تعرف على السبب

الثلاثاء، 30-03-2021
06:15 م
الطيب حسين
نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود تغريدة لسفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية
تشي ويكينج، حيث كتب الأخير "تشرفت بلقاء معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون حيث تبادلنا الآراء حول تعزيز التعاون الصيني الخليجي".
وأعاد الأمير السعودي نشر التغريدة على حسابه على تويتر، حيث أرقها بعلم بلاده ودول مجلس التعاون الحمس الأخرى ومن بينها قطر
بعد المصالحة الخليجية.
بدورهما، أكد الأمين العام لمجلس التعاون وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية
الحرص على تعزيز العلاقات و استئناف المفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.