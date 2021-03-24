الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بدر بن فهد

الأربعاء، 24-03-2021
12:20 م
المصريون
أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة
الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل
سعود، كاشفًا تفاصيل ومكان تشييع الجثمان.
وقال الديوان الملكي في بيان له:
"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل
سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ، في
مدينة الرياض".
وأضاف :" تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته،
إنا لله وإنا إليه راجعون".
فيما نعى حساب تاريخ آل سعود الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير، وقال: "إنا
لله وإنا إليه راجعون… انتقل الى رحمه الله صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود
الكبير، خالص العزاء والمواساة لذويه، ونسأل المولى تعالى أن يغفر له وأن يرحمه
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".