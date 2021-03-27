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أمريكا تعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن «كنز سعودي»

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أمريكا تعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن «كنز سعودي»

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السبت، 27-03-2021 11:23 ص المصريون
كثف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جهوده للعثور على “كنوز وطنية” مكونة من 3 سيوف وخنجرين حصلت عليها الولايات المتحدة هدية من السعودية وإيران، كانت قد سرقة قبل 43 عامًا من مكتبة للرئيس الأمريكي في ولاية ميزوري.
وأكد مكتب التحقيقات FBI أن الكنوز المفقودة تقدر قيمتها الإجمالية بمليون دولار، وسرقة من مكتبة الرئيس هاري ترومان الرئاسية، معلنًا عن تخصيص مكافاة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تساعد في استعادة المفقودات، وفقًا لموقع FOX4.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان صحفي، أنه في يوم 24 مارس 1978، توقفت سيارة بالقرب من البوابة الجنوبية للمكتبة، واقتحم اثنان من المشتبه بهم المبنى وحطما صندوق عرض، وقاما بسرقة السيوف والخنجرين وفرا من النافذة، ويعتقد المسؤولون أن المشتبه بهم كانوا على علم بالإجراءات الأمنية للمكتبة.
 

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