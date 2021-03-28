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نشر صورًا نادرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في طفولته

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الأمير محمد بن سلمان
 
الأحد، 28-03-2021 03:27 م المصريون

نشرت حسابات سعودية مهتمة بتاريخ العائلة السعودية المالكة، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا نادرة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من طفولته، ومنها صورة تجمعه مع والده الملك  سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، كشف بعض التفاصيل حول شخصية الأمير محمد بن سلمان، وقال في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الخطأ عند ولي العهد السعودي أمر غير مسموح، لا بل ممنوع، وكذلك عدم النجاح وقلة الجودة.
وأضاف: "قاعدين نتعرض لتحدي نحن نصارع أنفسنا، لكي نكسب رضاه بعد الله سبحانه وتعالى".
وتابع تركي: "ولي العهد يطالبنا بأشياء خارج الصندوق، أشياء تفتح تفكير الإنسان لأفاق كبيرة لا حدود لها".
وحازت الصور على إعجاب النشطاء، وتداولها فيما بينهم داعين له بدوام الصحة والتوفيق.






 

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