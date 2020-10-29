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أميرة سعودية تطالب بالتوقف عن استخدام هذا المصطلح بشأن النساء

ريما
ريما
 
الخميس، 29-10-2020 10:56 ص وكالات- الدويني فولي
قالت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة في واشنطن، إن النساء هن نصف المجتمع بالفعل ولا يمكن أن يبقى نصف المجتمع هذا غير منخرط في الحياة وغير مدعوم.

وطالبت الأميرة بالتوقف عن الاحتفاء بمصطلح "أول سيدة" تنجز شيئًا مًا، بحسب تصريحاتها أثناء مداخلة تلفزيونية مع قناة "العربية".

وقالت الأميرة ريما إن "النساء نصف المجتمع، ولا يمكن أن يبقى نصف مجتمعنا غير منخرط في الحياة وغير مدعوم وليس لديه سبيل للنجاح".


وشددت أول سفيرة امرأة في تاريخ المملكة العربية السعودية على أن "النساء لسنّ قضية نقاش أو شيئًا مملوكًا نحن نمثل نصف المجتمع ونحتاج القدرة على النماء بمساواة ولكن بشكل مختلف".

وتابعت: "أعتقد أنه أمر دقيق لأن علينا الاعتراف أن هؤلاء النساء عدد كبير منهن أمهات الجيل المقبل وإذا لم يكن لديهن القدرة على أن يظهرن لأولادهن وبناتهن معني التطور الإيجابي وأعتقد أنه يجب ألا يكون عملًا فرديًا بل جماعيًا".

وقالت الأميرة ريما بنت بندر أنه "يجب الاحتفاء بالنساء اللواتي مضينَّ قُدما بأجنداتهن لأن المجموعة هي التي تخلق الاستثناء وليس الأفراد".

وأكدت أنه "إذا نجح أفراد دون أن يدعمهم أحد فهذه كارثة لهذا نحتاج تقدمًا جماعيًا للأمام وسيكون لدينا نجوم تلمع وعلينا أن نقر بذلك ليس على حساب فتح الباب أمام الآخرين".
 

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