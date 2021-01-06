أحمد معيتيق: يقيم دور العلاقات مع الدول في حل الأزمة الاقتصادية الليبية

الأربعاء، 06-01-2021
10:31 م
المصريون
قال نائب رئيس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق
، إن اتفاق الأطراف الليبية المتنازعة
على الحوار هو الحل للخروج من الأزمة الحالية وإن إبرام الاتفاقيات الاقتصادية مع
الدول الصديقة يعتبر الخطوة الأولى للانتعاش الاقتصادي الليبي.
أكد نائب رئيس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق
أن إعادة تفعيل العلاقات المصرية
الليبية أو طرابلس والقاهرة ستشهد عودة السفارة المصرية في ليبيا
وفي نفس الوقت
يكون هناك تطور في الملفات الاقتصادية والأمنية التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف معيتيق أن
المرحلة ستشهد تعاون اقتصادي كبير، مضيفاً أن “روسيا كانت لديها شراكات اقتصادية
كبيرة في ليبيا
ونأمل توقيع أو تجديد الاتفاق الاقتصادي ما بين ليبيا
وروسيا،
وكذلك هناك تجهيز لزيارة لبعض الشخصيات المهمة بداية العام القادم، وسيكون هناك
تعاون من أجل رفع مستوى بعض من الصناعات، وهناك اتفاقية وقعت في عام 2010م، ما بين
روسيا وليبيا
، وأن هذه الاتفاقية تحتاج إلى تجديد حتى يمكن من خلالها أن تعود
الشراكة الليبية الروسية للتفعيل”.
ومن المؤكد أن
التعاون مع دول مثل مصر وروسيا في المجال الاقتصادي سيساعد ليبيا
حتماً في تجاوز
الأزمة وإنعاش الاقتصاد بشكل أسرع.
الجدير بالذكر
أن السفير الإيطالي في ليبيا
جوزيبي بوتشينو التقى مع أحمد معيتيق
في وتناول
الطرفان تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين البلدين.
ويشير الخبراء من أنه بفضل إقامة العلاقات مع
الدول الصديقة للشعب الليبي، ستكون ليبيا
قادرة على تجاوز أزمتها الحالية وجذب الاستثمارات الى اقتصادها، والمضي في طريق
تحسين البلاد والنمو بها للأفضل.