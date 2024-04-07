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من المسافة صفر.. القسام: قتلنا 11 من جنود الاحتلال في معارك خان يونس

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الأحد، 07-04-2024 12:17 م

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، إنها استهدفت دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105 وقوة راجلة بعبوة وأوقعتها بين قتيل وجريح في خان يونس.
وأكدت القسام في بيانها، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر وأصابت آخرين ودمرت ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، إنها قتلت 6 جنود وأصابت آخرين في منطقة الزنة شرق خان يونس واستهدفت 3 دبابات ميركافا، بالإضافة إلى استهداف قوة إنقاذ تقدمت للمكان ووصلت لحقل ألغام أعد مسبقا بـ3 عبوات مضادة للأفراد.
وأكدت القسام أن المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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