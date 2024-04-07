من المسافة صفر.. القسام: قتلنا 11 من جنود الاحتلال في معارك خان يونس

الأحد، 07-04-2024
12:17 م
قالت كتائب القسام
الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، إنها استهدفت دبابة لجيش الاحتلال
الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105 وقوة راجلة بعبوة وأوقعتها بين قتيل وجريح في خان يون
س.
وأكدت القسام
في بيانها، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر وأصابت آخرين ودمرت ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يون
س.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام
، إنها قتلت 6 جنود وأصابت آخرين في منطقة الزنة شرق خان يون
س واستهدفت 3 دبابات ميركافا، بالإضافة إلى استهداف قوة إنقاذ تقدمت للمكان ووصلت لحقل ألغام أعد مسبقا بـ3 عبوات مضادة للأفراد.
وأكدت القسام
أن المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة الزنة شرق مدينة خان يون
س جنوبي قطاع غزة
.