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قرار كويتي جديد بحبس فجر السعيد بتهمة التطاول عل دولة شقيقة

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الأحد، 09-02-2025 10:49 ص

 

قررت النيابة العامة في الكويت حبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد 21 يوماً بتهمة التطاول على دولة شقيقة، وإحالة القضية إلى المحكمة الكلية. بحسب المجلس.

وجاء ذلك في إطار التحقيقات في شكوى قدمتها سفارة الدولة الشقيقة إلى وزارة الخارجية، بسبب تصريحات اعتبرتها غير مسؤولة.

وقبل ذلك، حجزت محكمة الجنايات الكويتية قضية الإعلامية فجر السعيد (إذاعة أخبار كاذبة) والدعوة للتطبيع مع إسرائيل للحكم في جلسة 13 فبراير الجاري.

وتخلل الجلسة اليوم إنكار فجر السعيد الاتهامات المسندة إليها والمتعلقة بالدعوة إلى الـتـطـبـيـع مـع إسـرائـيل، مؤكدة أنها لم تدعو أحد إلى التطبيع مع إسرائيل، وذلك وفقًا لصحيفة "السياسة" الكويتية.

ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد حركت شكوى ضد "السعيد" اتهمتها فيها بالإضرار بمصالح البلاد ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964.

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