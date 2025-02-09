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فيديو صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة اختطاف امرأة من الشارع بشكل غريب

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الأحد، 09-02-2025 12:13 م

 

 

وثق مقطع فيديو، لحظة اختطاف امرأة في مدينة سيدي بنور، بالمغرب.

وأظهر الفيديو، لحظة استهداف المرأة أثناء توجهها إلى حمام عمومي، حيث أقدم شخص يرتدي جلبابا، يرجح أنه رجل متخف، على دفعها بالقوة داخل سيارة، التي انطلقت بسرعة نحو وجهة مجهولة.

وحسب وسائل إعلام، العصابة احتجزت السيدة لمدة 10 ساعات قبل إطلاق سراحها، موضحة أن الدافع الرئيسي وراء الاختطاف كان الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، عائد من بيعها قطعة أرض.

وأشارت إلى أن الجناة قاموا باقتحام منزل السيدة بحثا عن المال، لكنهم لم يعثروا عليه، وبعدما فشلوا في تحقيق غايتهم، قرروا إطلاق سراحها.


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