كشفت مصادر داخل محافظة الغربية كواليس سقوط أسانسير بـ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وعدد من القيادات السياسية داخل مستشفي كفر الزيات أثناء افتتاح حضانات بالمستشفى وتبين عدم وجود إصابات.

وتابعت المصادر أن محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي عقب سقوط الاسانسير توجه للمشاركة فى احتفالية زواج العرائس بكفر الزيات .

وكشفت المصادر أن سبب سقوط الاسانسير بالمحافظ والقيادات السياسية جاء جراء نزول الاسانسير إلي الطابق الأول علوي بعمق 20 سم بسبب الحمولة الزائدة وهو ما تسبب في إغلاق بابه لمده 5دقائق علي الأكثر .

وشهدت محافظة الغربية ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك حول واقعة سقوط الاسانسير وتعطله بمحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي وقيادات حزب مستقبل وطن ومالك مطعم "قصر الكبابجي"، أثناء جولة لافتتاح قسم الحضانات للاطفال بمستشفي كفر الزيات العام ضمن فعاليات المشاركة الاجتماعية لدعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا.

وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية يرافقه النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، النائب محمد عريبي الأمين العام للحزب بالغربية وقيادات حزب مستقبل وطن شهدوا حضور ،الاحتفالية الكبرى التى نظمها الحزب ضمن مبادرة “كتف في كتف ”، والتي تضمنت توزيع 70 جهاز عرائس لمساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وتقديم 7 رحلات عمرة للفائزين، بالإضافة إلى منح جوائز مالية لـ 33 من حفظة القرآن الكريم، وذلك تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعهم على مواصلة التفوق، أقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والفنانين والمشاهير إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية، وقد شهد الحفل تفاعلاً كبيرًا من الحاضرين الذين أشادوا بالدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع.

