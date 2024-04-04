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صدمة في السعودية.. مصرع الفنانة شوق أيمن في حادث مروع عن عمر 22 عامًا

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الراحلة
الخميس، 04-04-2024 01:24 م


توفيت الفنانة السعودية شوق أيمن إثر حادث أليم، أودى بحياتها عن عمر ناهز الـ22 عامًا، وتحولت صفحات متابعيها وأصدقاءها على منصات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، ونعيها بكلمات مؤثرة حزنًا على وفاتها.
شوق أيمن واحدة من أشهر المتسابقات في برامج المسابقات الغنائية سعودي أيدول، وأكد عدد من أصدقائها أنها أصيبت في حادث أليم، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات، وحجزها بغرفة العناية المركزة، إلا أنها قد تدهورت حالتها الصحية ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وأعلن الفنان عيسى ابن صالح، وفاة الفنانة الشابة عبر حسابه بموقع X تويتر سابقًا بقوله: كتب عيسى بن صالح عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا: انتقلت إلى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي آيدول شوق أيمن، الله يرحمها ويغفر لها يارب، أصابنا الذهول بهذا الخبر المفجع، نسأل الله أن يتقبلها في الجنان، لم نعهد منها إلا كل خير، دعواتكم لها.
دعوات بالرحمة
وطالب عدد من المتابعين بالدعاء لها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وتدشين صدقة جارية على روحها من خلال التبرعات الخيرية.

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